Ambiente , è nato il gruppo Parents for Future Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 28 agosto 2019 – A esattamente un mese dal prossimo sciopero per il clima, proclamato per il 27 settembre a Forlì è nata ufficialmente la sezione “Parents for Future Forlì”, che raggruppa tutte le persone adulte della nostra città, che desiderano affiancare e sostenere i ragazzi Fridays for Future nella lotta contro l’emergenza climatica in corso, accogliendo l’appello di Greta Thunberg.

Il gruppo si rivolge a tutti i “genitori” nel senso più ampio del termine: a tutti coloro, cioè, che si prendono cura dei giovani e si preoccupano del loro futuro su questo pianeta.

“Siamo mamme e papà, nonni e nonne, zii e zie, tutori e tutrici, padrini e madrine; adulti che sostengono i giovani nelle loro richieste di un futuro sicuro, giusto e incontaminato, e ci impegniamo ad agire ora per la salvaguardia del futuro del pianeta e aderiamo alla Visione & Missione dei Parents for Future Italia”: si legge in una nota.

I punti principali dei Parents for Future Italia sono: “Un mondo in cui noi e i nostri figli possiamo vivere dove l’aumento della temperatura sia mantenuto permanentemente al di sotto di 1,5°C, la biodiversità sia ripristinata e gli ecosistemi si stiano riprendendo. Come genitori e adulti abbiamo la responsabilità di mantenere la terra un luogo sano dove i nostri figli e le prossime generazioni possano avere un futuro vivibile. Ciò che i nostri figli ci dicono e che la scienza ci dice da molti anni è che non c’è più tempo. I nostri figli hanno coraggiosamente sensibilizzato e mobilitato l’opinione pubblica globale a livelli senza precedenti. Insieme siamo le ultime generazioni che possono affrontare la sfida di

stabilizzare il nostro clima ed evitare catastrofici cambiamenti climatici”.

I Parents for Future Italia nascono per partecipare ed essere al fianco dei ragazzi di Fridays for Future nella difficile lotta per la salvaguardia del pianeta e il contenimento delle temperature mondiali.

“Siamo consapevoli che è ancora possibile salvare la terra, ma è necessario agire ora e tutti insieme. Ora il nostro primo compito è continuare a sensibilizzare la cittadinanza alla tematica del cambiamento climatico e di coinvolgere quante più persone possibili nel prossimo sciopero globale per il clima. Ci ritroveremo prestissimo per dare il nostro contributo accanto ai ragazzi”: spiegano i Parents for Future di Forlì.

Chi si vuole unire al gruppo può iscriversi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ groups/301943877271252/