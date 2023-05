(Sesto Potere) – Forlì- 21 maggio 2023 – Lo Stato Maggiore dell’Esercito italiano ha garantito

Ulteriori assetti a supporto della popolazione colpita dal maltempo per il ripristino degli argini e della viabilità.

I soldati dell’Esercito già sono intervenuti per soccorrere la popolazione dell’Emilia Romagna, gravemente colpita dall’emergenza maltempo.

Le donne e gli uomini dell’Esercito, coordinati dalla Protezione Civile, hanno recuperato, grazie all’impiego di battelli pneumatici, elicotteri e mezzi ruotati, numerosi cittadini rimasti isolati nelle loro abitazioni e nelle autovetture a causa del fango e dell’acqua.

Sono inoltre impiegati mezzi del Genio per il ripristino degli argini di fiumi, idrovore e mezzi movimento terra in diverse località per contribuire al ripristino della viabilità.

I militari e i mezzi intervenuti in favore della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione provengono: dal Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, dall’8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago, dal Reggimento Lagunari “Serenissima”, dal 7° Reggimento “Vega”, dal 5° Reggimento “Rigel”, dal 4° Reggimento “Altair” e dal 2° Reggimento di Sostegno “Orione” dell’Aviazione dell’Esercito e dal 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, 87° Reparto Comando e Supporti Tattici “Friuli”, 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale, 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e dal 9° Reggimento d’Assalto “Col Moschin”.