(Sesto Potere) – Bologna – 19 maggio 2023 – “Quello che è accaduto in Emilia-Romagna può accadere da altre parti: il 94% del territorio nazionale è soggetto a dissesto idrogeologico e frane. Non dobbiamo pensare solo a quello che avviene in campagna e sui fiumi, ma anche ai centri urbani: bisogna ripensare le infrastrutture, l’approccio ingegneristico, è una sfida immane. Rappresenterò al presidente del Consiglio martedì mattina nella riunione del governo l’esigenza di cambiare assolutamente approccio e metodo”: lo ha affermato nel corso di un’intervista televisiva il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Martedì 23 maggio, la seduta del Consiglio dei ministri sarà dedicata in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.

Oltre alla rimodulazione dell’ordinanza di Protezione civile, che aveva già dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area, all’ordine del giorno ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo.

Al termine del Cdm il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sarà accompagnato da rappresenti delle parti sociali del territorio.

Da parte sua il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha già annunciato che presenterà due proposte di legge. La prima per velocizzare la fase di ricostruzione post calamità e la seconda per semplificare la prevenzione strutturale.

“Dobbiamo pensare a un piano nazionale per l’accumulo dell’acqua. Serviranno decine di nuove dighe, statali e regionali: sono quarant’anni che non si fanno e svolgono una funzione essenziale”: ha concluso il ministro.