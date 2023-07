(Sesto Potere) – Bologna – 31 luglio 2023 – “Come AIPIN auspica da anni, l’inizio di una gestione non più improprio del territorio. Noi come AIPIN riaffermiamo la centralità della corretta gestione del territorio sia per la prevenzione/manutenzione dei rischi ma anche per la riqualificazione del paesaggio che appare oramai inderogabile . Le sistemazioni con tecniche di Ingegneria Naturalistica, e più in generale quelle NBS, ben si prestano ad un approccio positivo e sostenibile per la mitigazione del Rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale”: lo scrive in una nota Giuseppe Doronzo , Vice Presidente Nazionale dell’AIPIN – Associazione Italiana Per L’Ingegneria Naturalistica.

Il 94% dei comuni è soggetto ad erosione costiera.

“Il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità”: secondo il rapporto 2021 dell’Ispra “Dissesto idrogeologico in Italia”.

Segnali positivi arrivano dalle coste italiane: “dopo 20 anni, a fronte di numerosi interventi di protezione, i litorali in avanzamento sono superiori a quelli in arretramento”.

Nel 2021, oltre 540 mila famiglie e 1.300.000 abitanti vivono in zone a rischio frane, mentre sono circa 3 milioni di famiglie e quasi 7 milioni gli abitanti residenti in aree a rischio alluvione.

Le regioni con i valori più elevati di popolazione nelle aree a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna (quasi 3 milioni di abitanti a rischio), Toscana (oltre 1 milione), Campania (oltre 580 mila), Veneto (quasi 575 mila), Lombardia (oltre 475 mila), e Liguria (oltre 366 mila).

“E’ noto come – ha proseguito Giuseppe Doronzo , VicePresidente AIPIN – il comportamento dei versanti e dei torrenti, fiumi, ecc viene stravolto quando la copertura vegetale viene devastata dagli incendi che, provocando la distruzione della vegetazione, determinano la formazione di uno strato di cenere finissima che rende momentaneamente impermeabile la superficie del suolo in occasione di violente piogge. Nei successivi eventi piovosi intensi, intensi e concentarti (tipici di questo periodo di cambiamento climatico), provoca lo scorrimento superficiale delle acque piovane e l’innesco di fenomeni erosivi che modificano le condizioni di stabilità. Per non parlare dell’incendio che inibisce l’azione di ancoraggio del sistema pianta-suolo-roccia con i conseguenti disseti idrogeologici che si attivano con l’incremento del rischio per l’ambiente antropizzato ubicato a valle delle zone percorse dal fuoco, anche dopo lo spegnimento degli incendi”.

L’intervento del Presidente Nazionale dell’AIPIN

“A valle degli ennesimi eventi calamitosi in Emilia Romagna, – ha dichiarato Federico Preti Presidente AIPIN – ed altre regioni italiane, AIPIN ha condiviso l’impegno a collaborare fattivamente con le Istituzioni mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità in tema di mitigazione del rischio idrogeologico e rigenerazione ecosistemica dei territori degradati. C’è la necessità di integrare il sistema di Protezione civile con uno di Prevenzione Civile, e da subito supportare i processi di “riparazione dei danni” mettendo in campo, oltre le risorse economiche, anche le necessarie risorse umane, appositamente formate e organizzate attraverso percorsi di accompagnamento e formativi. Siamo su tutto il territorio nazionale e rendiamo quindi disponibili le professionalità interne in relazione alle diverse esigenze ed a sviluppare corsi e cantieri didattici diffusi sul territorio nazionale, a partire dalle aree a maggiore pericolosità per frane e alluvioni con particolare riferimento alle aree percorse da fuoco. AIPIN ha inoltre individuato diverse linee di finanziamento del PNRR, disponibili ad essere indirizzate verso interventi di rinaturazione, infrastrutture verdi, incremento biodiversità, resilienza al cambiamento climatico, sia in ambito urbano che extraurbano (agricoltura, foreste, fiumi, coste, etc.). Tutti attivabili – e con celerità- attraverso task force che impieghino IN-NBS quali tecniche multifunzionali a basso costo e alto effetto rigenerativo per la resilienza dei nostri territori”.

AIPIN, così come dichiarato da Federico Preti Presidente AIPIN, si propone quindi partner operativo anche per l’attivazione di scuole-laboratorio (learning by doing) che aggancino giovani per farne i “futuri tecnici del territorio” favoriscano il nascere di economie green. Una grande opera di presidio, cura e restauro del nostri territori per il benessere sociale ed economico delle nostre popolazioni, consapevoli che la manutenzione ordinaria o Prevenzione Civile costerà molto meno (un settimo) degli interventi straordinari e di Protezione civile. Nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna sono già stati effettuati sopralluoghi a Faenza e a Modigliana dove sono già in programma collaborazioni con tecnici e amministratori locali, autofinanziate da AIPIN. Saranno in particolare proposti e realizzati interventi innovativi di Ingegneria Naturalistica. AIPIN ha inoltre individuato diverse linee di finanziamento del PNRR, disponibili ad essere indirizzate verso interventi di rinaturazione, infrastrutture verdi, incremento biodiversità, resilienza al cambiamento climatico”.

“In Emilia – Romagna realizzeremo innovativi interventi di Ingegneria Naturalistica. Nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna sono già stati effettuati sopralluoghi a Faenza e a Modigliana, dove sono già in programma collaborazioni con tecnici e amministratori locali, autofinanziate da AIPIN. Saranno in particolare proposti e realizzati interventi innovativi di Ingegneria Naturalistica come NBS (cfr. Manuale IN2.0, stampato a cura della Regione Toscana). Siamo su tutto il territorio nazionale italiano con i nostri esperti sul campo. AIPIN, ha inoltre individuato diverse linee di finanziamento del PNRR, disponibili ad essere indirizzate verso interventi di rinaturazione, infrastrutture verdi, incremento biodiversità, resilienza al cambiamento climatico”: conclude il Presidente AIPIN, Federico Preti.

L’AIPIN è un’associazione tecnico-scientifica con finalità culturali e professionali senza fini di lucro fondata nel 1989 con lo scopo di divulgare i metodi e le tecniche dell’ingegneria naturalistica. L’AIPIN ha come finalità la diffusione a tutti i livelli tecnico-scientifici, la sperimentazione e l’applicazione, la ricerca e il monitoraggio delle tecniche e dei metodi dell’ingegneria naturalistica mediante l’organizzazione di corsi, convegni, cantieri scuola, escursioni tecniche, collegamenti internazionali con associazioni analoghe tramite la Federazione Europea per l’Ingegneria Naturalistica (EFIB).