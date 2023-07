(Sesto Potere) – Bologna – 31 luglio 2023 – Il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato il decreto con il quale ha nominato Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Francesco Acquaroli, sub-commissari per la ricostruzione nelle regioni, rispettivamente, di Emilia Romagna, Toscana e Marche.

“I sub-commissari – si legge in una nota ufficiale – resteranno in carica sino alla cessazione dell’incarico del commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle complesse attività previste dal suo mandato, soprattutto con riferimento agli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione legate alle più urgenti necessità, nonché nella elaborazione dei piani speciali”.

Tra i primi commenti politici si registra quello di Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, che in una nota scrive: “I nostri auguri di buon lavoro a Stefano Bonaccini per la nomina a sub commissario per l’alluvione. Ora confidiamo nel fatto che inizi a lavorare invece che fare il capo partito, magari partendo dall’individuare le responsabilità di quanto avvenuto, anche se questo significherà riconoscere le sue colpe e quelle della sua ex vice presidente Elly Schlein. Gli consigliamo per questo di rendere pubblici a tutti i cittadini i documenti che gli abbiamo richiesto, che per legge doveva diffondere a fine maggio e che invece sta nascondendo da mesi. Per quanto riguarda la gestione dei rimborsi e dei contributi gli consigliamo invece di leggere attentamente il decreto e di fare riferimento al commissario Figliuolo, insomma di studiare, cosa che gli riesce assai difficile, a sentirne le continue dichiarazioni. Infine gli ricordiamo che, mentre il Governo Meloni sta già erogando il denaro per l’alluvione del 2023, ci sono ancora persone che aspettano da lui quello per l’alluvione del 2019″.

Dal canto suo – questa mattina in un’intervista pubblicata dal quotidiano ‘La Stampa’ lo stesso Bonaccini in tema di alluvione ha lamentato l’esiguità dei fondi per i risarcimenti dichiarando: “Sono insufficienti quelli per la ricostruzione pubblica, assenti quelli per i privati. Ad oggi, dopo quasi tre mesi, i cittadini hanno ricevuto solo i primi 3 mila euro che come Regione, insieme alla Protezione civile nazionale, abbiamo stanziato con procedure spedite. Ma è un contributo di primo sostegno. Alle imprese nulla, e non sanno ancora come verificare e periziare i danni. Comuni, Province, Consorzi di Bonifica e Agenzia regionale di protezione civile non vedono un euro da settimane. Il governo ha sottovalutato un punto che pure avevamo evidenziato in modo ossessivo fin dal primo giorno: il fattore decisivo è il tempo, perché i lavori permettere in sicurezza fiumi e frane e ripristinare le strade vanno fatti in estate. E perché famiglie e imprese hanno bisogno di certezze per ripartire”.

Aggiungendo, il presidente Bonaccini , che “il raccordo con la struttura del Commissario Figliuolo è pressoché quotidiano. Ma con poche risorse e procedure non definite o sbagliate anche il Commissario non può fare miracoli. Di recente ho incontrato la presidente Meloni e auspico che le cose possano cambiare il prima possibile”.