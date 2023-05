(Sesto Potere) – Cesena – 18 maggio 2023 – Anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna stanno intervenendo per portare aiuto alle popolazioni colpite dagli eventi di maltempo, che purtroppo hanno interessato in particolar modo i comuni della Romagna, più precisamente nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Nello specifico, in accordo con le locali Prefetture, i tecnici del Saer stanno compiendo alcuni sopralluoghi nelle località dell’Appennino maggiormente colpite dagli eventi meteorologici, portando aiuto con squadre di terra alle famiglie rimaste isolate o con particolari necessità sanitarie.

Nella città di Cesena invece, sono già operativi alcuni tecnici di Soccorso in forra, ai quali si uniranno nelle prossime ore anche i colleghi provenienti dai Servizi Regionali delle Marche e dell’Umbria. Il loro intervento, richiesto dalla Centrale Operativa del 118 Romagna, sarà quello di intervenire, in caso di necessità, nelle zone alluvionate della città.

La situazione è in rapida evoluzione.

Il Servizio del del Soccorso Alpino e Speleologico comunica di rimanere a disposizione delle autorità con uomini e mezzi anche dalle altre province della Regione, per portare aiuto in caso di necessità.