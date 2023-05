(Sesto Potere) – Ravenna – 28 maggio – Coop Alleanza 3.0 sceglie di continuare a fare la propria parte per aiutare le comunità e i territori a ripartire dopo il terribile alluvione dei giorni scorsi.

La Cooperativa, dopo aver riaperto la quasi totalità dei negozi colpiti, per rispondere ancora meglio ai bisogni dei soci delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e di tutti i consumatori di questi territori in difficoltà a causa dell’alluvione, ha scelto di proporre fino all’11 giugno piccoli e grandi elettrodomestici, tra cui le televisioni, a prezzi agevolati del 50%.

L’agevolazione vale su piccoli e grandi elettrodomestici che non siano già in promozione, ed è destinata esclusivamente ai soci e i consumatori residenti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ai quali alle casse verrà chiesto di esibire un documento di identità comprovante la residenza per l’applicazione dello sconto.

Inoltre, per estendere al maggior numero di persone la possibilità di beneficiare della promozione, sarà possibile acquistare – solamente presso l’extracoop Centro Esp di Ravenna, l’ipercoop Centro Il Globo di Lugo, l’ipercoop Le Maioliche di Faenza e l’ipercoop I Malatesta di Rimini – solo un articolo per ogni tipologia di prodotto.

“Non smettiamo di studiare soluzioni a favore delle famiglie colpite dall’alluvione – dice Franco Buluggiu, Direttore Commerciale di Coop Alleanza 3.0 – e con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore aiuto alla normalizzazione della vita dei nostri soci e consumatori. Lo facciamo con un’azione importante sul piano economico, mettendo ulteriori risorse a disposizione delle comunità che serviamo, e lo facciamo nella convinzione che i nostri soci e i nostri clienti sapranno dimostrare senso civico e di responsabilità, limitando gli acquisti a ciò che realmente serve loro per la ripartenza”.

Questa iniziativa si somma alla notizia che Coop Alleanza 3.0, a nome e insieme a tutte le cooperative di consumatori alle Regione Emilia-Romagna e Regione Marche, ha destinato un milione di euro alle popolazioni duramente colpite dall’alluvione.

Un intervento che si affianca alla campagna di solidarietà in partenza su tutti i punti vendita della catena commrrciale.