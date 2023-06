(Sesto Potere) – Oggi, all’incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti istituzionali e i sindaci dei territori colpiti dalle alluvioni del mese di maggio, ha partecipato anche Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Emilia – Romagna.

Per il governo, oltre al premier Meloni erano presenti i ministri Tajani, Salvini, Bernini, Calderone, Calderoli, Casellati, Musumeci, Piantedosi, Pichetto Fratin, Santanchè, Schillaci, Valditara. Hanno partecipato anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ed il Vice Ministro Galeazzo Bignami.

“Un confronto continuo tra il governo e gli enti locali sarà decisivo per la ripresa e la ripartenza dei territori che hanno subito e subiscono gli effetti del maltempo. Questo tavolo interministeriale è un tavolo operativo che ci aiuta a capire e a risolvere i danni, a confrontarci sulle azioni da intraprendere nel breve e nel lungo termine e a comprendere la specificità e le esigenze di ogni territorio. Per agire al meglio, come ha ribadito il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, questo tavolo verrà reso permanente, in attesa della definizione della struttura commissariale, che sarà altrettanto decisiva”: ha dichiarato Rosaria Tassinari, con lei, a Roma, anche l’on. Erica Mazzetti e l’on. Francesco Battistoni, coordinatore azzurro delle Marche, oltre al consigliere e coordinatore regionale FI in Toscana Marco Stella.

“Il confronto di oggi serve sicuramente a migliorare ed affinare il decreto legge sul maltempo in sede di conversione parlamentare e la presenza degli enti locali è decisiva per ricomprendere zone o comuni che in prima battuta sono rimasti esclusi. Con il contributo di tutti e con la grande determinazione ed efficacia di questo Governo di Centrodestra – conclude Rosaria Tassinari – riusciremo a risollevare il presente delle Regioni colpite e a garantire un futuro alle famiglie, alle imprese e al territorio”.