(Sesto Potere) – Meldola – 19 maggio 2023 – Il Comune di Meldola informa che è stata attivata – in questa fase di emergenza maltempo – la disponibilità dei servizi bagno/doccia nel Palazzetto cittadino per persone in difficoltà.

A seguire il comunicato ufficiale: “Si informa che da oggi, venerdì 19/05/2023, è stato messo a disposizione il Palazzetto dello Sport in via IV novembre per tutte le persone attualmente prive di energia elettrica e/o acqua nelle proprie abitazioni, che abbiano necessità di utilizzare servizi igienici e docce, o di ricaricare i propri apparecchi e dispositivi. Per informazioni può rivolgersi alla sede della Protezione Civile di Meldola in via Vittorio Veneto 19 o telefonare al 366 2370794”.