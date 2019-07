Al via i saldi estivi, ogni famiglia spenderà 230 euro

(Sesto Potere) – Bologna – 4 luglio 2019 – Saldi estivi ai nastri di partenza. Prima a partire è stata la Campania, seguita da Sicilia e Basilicata, mentre da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti Regioni, inclusa l’Emilia-Romagna.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro – circa 100 euro pro capite – per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

Secondo il presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio, Renato Borghi “Le vendite di primavera sono letteralmente saltate, creando una condizione di disastro economico per le imprese e sarebbe legittimo invocare lo stato di calamità per il settore che è fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda”.

I saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei fashion store.

“L’auspicio è, quindi, che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un’effervescenza dei consumi anche se i nostri commercianti possono solo sperare di ‘fare cassa’, ma non certo di recuperare una stagione mai partita”: conclude il presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio.

Valore dei saldi estivi per l’abbigliamento e le calzature – 2019

Valore dei saldi estivi (miliardi di euro) 3,5 Numero famiglie italiane (milioni) 26,0 Numero famiglie che acquista in saldo (milioni) 15,6 Acquisto medio a famiglia per saldi estivi (euro) 224 Numero medio dei componenti di una famiglia 2,3 Acquisto medio per persona (euro) 97

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confcommercio