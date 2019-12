Agenzia delle Dogane e Capitaneria di porto insieme per l’ambiente

(Sesto Potere) – Ravenna – 12 dicembre 2019 – In data odierna, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna, il Direttore Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche Franco Letrari ed il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna Giuseppe Sciarrone hanno sottoscritto l’Accordo sulla procedura per l’effettuazione di analisi chimiche su campioni di combustibile ad uso marittimo.

L’accordo consente di attuare le disposizioni nazionali ed internazionali poste a tutela dell’ambiente e della salute attraverso il controllo dei limiti imposti alle emissioni di zolfo originate dai combustibili utilizzati dalle navi che scalano il porto di Ravenna.

Tali controlli avverranno attraverso il prelevamento a bordo delle navi di campioni di combustibile da parte di personale specializzato della Capitaneria di porto di Ravenna, per il successivo esame dei relativi contenuti di zolfo da parte dei laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane.

Il citato accordo, oltre che costituire espressione della sinergia tra organi dello Stato, rappresenta un importante segmento dell’attività di controllo che il Corpo delle Capitanerie di porto svolge ogni giorno a tutela dell’ambiente nell’interesse del cittadino.