Acri (FI) lancia raccolta firme per uno sgambatoio al parco urbano di Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 27 aprile 2019 – Oggi, presso l’ingresso del parco urbano Franco Agosto di Forlì, angolo Via Friuli, ha avuto luogo il secondo appuntamento organizzato dal candidato alle prossime amministrative per Forza Italia Raffaele Acri per chiedere la costruzione di un sgambatoio protetto e attrezzato per i cani nell’area prospiciente.

Attualmente l’ingresso ai cani è vietato. A tutt’oggi la raccolta pubblicizzata anche sui social ha riscosso un ottimo successo ed ha quasi raggiunto le 100 firme.

La raccolta firme continuerà nelle giornate del 4,11 e 18 maggio prossimi.

Il candidato Raffaele Acri , già collettore di un’altra raccolta firme nel suo quartiere, il quartiere Piscina, sui temi della lotta al degrado e per una maggiore illuminazione e sicurezza, consegnerà anche queste firme all’ attuale sindaco , Davide Drei, a fine mandato e non ricandidato, ed anche a chi dovrà assumere il suo incarico alla guida dell’amministrazione comunale cittadina per i prossimi 5 anni.