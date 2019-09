Accordo tra “Chef to Chef Emiliaromagnacuochi” e Regione

(Sesto Potere) – Bologna – 26 settembre 2019 – L’Emilia-Romagna, terra di chef stellati con un patrimonio di 44 prodotti tra Dop e Igp, il record mondiale delle certificazioni di qualità, rafforza l’impegno per la promozione delle ricchezze agroalimentari del territorio con l’accordo tra Regione e “Chef to Chef Emiliaromagnacuochi”, siglato il 25 settembre a Bologna dall’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli e dal presidente dell’associazione, Massimo Spigaroli (vedi foto a lato, ndr). Obiettivo? Promuovere la cultura del cibo tra i consumatori, in Italia e all’estero, e valorizzare tutta la filiera enogastronomica del territorio, dalla terra alla tavola, anche in chiave turistica.

Un’alleanza a tutto campo che, fino al 2020, rinnova e amplia la collaborazione con l’organismo che rappresenta l’eccellenza dell’enogastronomia del territorio e che, da diversi anni, opera per le attività di formazione professionale negli istituti alberghieri.

Obiettivo dell’accordo è mettere in campo iniziative ed eventi per aumentare la conoscenza del patrimonio enogastronomico e dei prodotti tipici e di qualità oltre a valorizzare i prodotti agricoli e alimentari. E una prima occasione di collaborazione, dopo la firma del protocollo, sarà già durante la Settimana della Cucina nel mondo in programma in Germania a novembre.

L’intesa

Il nuovo accordo, senza oneri per la Regione, prevede prima di tutto l’impegno a individuare nuove occasioni per

promuovere la qualità dei prodotti tra i consumatori e sui mercati nazionali e internazionali. Impegno che vale per i prodotti Dop e Igp, ma anche per l’intera filiera produttiva oltre ad accompagnare in modo attivo anche la politica di attrattività del territorio.

Il protocollo si aggiunge all’intesa di cinque anni fa che impegna Regione e Chef to Chef nell’ambito della formazione professionale con l’obiettivo di far crescere e innovare le competenze tecniche e professionali degli studenti del settore e per sostenere e valorizzare le tipicità e le eccellenze agroalimentari e della ristorazione.

Chef to Chef raccoglie gli chef stellati dell‘Emilia-Romagna, alcuni dei quali di fama internazionale, a cominciare da Bottura e dallo stesso Spigaroli, presidente anche della Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, oltre a riunire sia cuochi che produttori per promuovere e valorizzare la gastronomia regionale a partire proprio dalle produzioni certificate del territorio.