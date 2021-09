Accordo Amazon – sindacati, intervento sindaco di Santarcangelo

(Sesto Potere) – Santarcangelo – 21 settembre 2021 – La scorsa settimana, grazie all’impegno del Ministero del Lavoro, Amazon e i sindacati confederali della logistica hanno raggiunto l’accordo per la firma di un protocollo d’intesa sulle relazioni industriali, che definisce le materie di contrattazione a livello nazionale e segna l’avvio di una stagione di dialogo.

A seguire la dichiarazione dalla sindaca di Santarcangelo, Alice Parma: “Si tratta di un accordo storico, il primo del genere siglato da Amazon in tutto il mondo, che ora il Ministero e i sindacati si augurano di poter estendere agli altri operatori della logistica, un settore in continua crescita che necessita di maggiori tutele per i lavoratori. Lo abbiamo ribadito più volte da quando Amazon ha aperto il suo stabilimento a Santarcangelo: il tema è la qualità del lavoro. E questo accordo apre senza dubbio la strada a un lavoro di maggiore qualità per i dipendenti dell’azienda di Seattle, anche a Santarcangelo”.

“Questa prima intesa, al momento, non riguarda i driver delle aziende terze, che erano stati tra i principali protagonisti dello sciopero del 22 marzo scorso, uno dei fattori che hanno portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa. Credo comunque che il risultato sia talmente positivo e importante da lasciar ben sperare per il futuro. In un momento sociale difficile, un segnale come questo, di apertura e dialogo tra lavoratori e imprese nel segno dei diritti, non può che essere motivo di soddisfazione per tutti. A Santarcangelo porteremo comunque avanti l’impegno preso con le organizzazioni sindacali per l’avvio di una conferenza territoriale sulla logistica, mentre daremo seguito al dialogo con la Regione dopo i miei incontri degli scorsi mesi con l’assessore al Lavoro, Vincenzo Colla”: conclude la sindaca Alice Parma.