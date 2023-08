(Sesto Potere) – Forlì – 18 agosto 2023 – Manca ormai poco a che Sedicicorto Forlì International Film Festival sveli la selezione della propria ventesima edizione, che si terrà a Forlì (FC) dal 6 al 14 Ottobre 2023. Ma Gianluca Castellini, fondatore e Direttore Artistico del Festival, svela già alcuni degli eventi collaterali che arricchiranno le giornate del festival, diventato manifestazione cinematografica di altissima rilevanza sia nazione che internazionale nella promozione del mondo del cortometraggio.

Se è vero che la programmazione di Sedicicorto osserva, sempre e da sempre, con attenzione le nuove opere del cinema breve, parallelamente getta uno sguardo anche al passato. Quest’anno lo farà con una particolare attenzione alla figura di un’attrice che è stata capace di diventare icona: Audrey Hepburn.

Il 2023 scandisce, infatti, due importanti anniversari. Sono passati 30 anni dal giorno della scomparsa dell’attrice (il 20 gennaio 1993) – e ne sono trascorsi 70 dal film Vacanze Romane che nel 1953, non solo le regalò il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo e la portò all’Oscar per la migliore interpretazione, ma divenne subito un vero e proprio fenomeno culturale, anche grazie al look rivoluzionario che la giovane Audrey, allora ventitreenne, portò in tutto il mondo. La Hepburn, dopo quel film diventò un fenomeno di eleganza e di stile. La popolarità del film spinse tantissimi turisti stranieri a visitare la città di Roma. Si pensi poi al fenomeno promozionale legato all’utilizzo della vespa come mezzo di trasporto.

All’importanza di questo film sia per la storia del cinema che per la sua capacità di creare un’icona Sedicicorto dedica una speciale mostra fotografica.

Composta da 37 pannelli, rappresentativi del celebre film, di cui 22 poster con grafiche provenienti da USA, Inghilterra, Francia, Spagna, Danimarca, Polonia e di 15 foto provenienti dal backstage del film, l’esposizione ripercorre i momenti più significativi vissuti sul set romano dalla memorabile coppia, Audrey Hepburn e Gregory Peck. Inoltre saranno esposte alcune riproduzioni di abiti indossati da Audrey Hepburn in alcuni celebri film, quali Sabrina e Cenerentola a Parigi.

L’allestimento è organizzato da Sedicicorto Forlì con la collaborazione di Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub e Cinit (Cinema Italiani).

La mostra si svolgerà a Forlì, durante le giornate del 20° Sedicicorto Forlì International Film Festival, presso il Laboratorio Fedifo (via De Amicis 8/10), dove l’artista Federica Siboni propone abbigliamento e oggettistica per la casa provenienti dal recupero di materiali in disuso e rivitalizzati con pazienza e sostenibilità a Km0. Filosofia che si sposa con gli ideali di Sedicicorto, particolarmente attento alla tutela dell’ambiente e che ha da alcuni anni avviato un processo di transizione green nella gestione del proprio evento.