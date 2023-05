(Sesto Potere) – Rocca San Casciano – 13 maggio 2023 – Un teatro pieno ha accolto i relatori del primo dei convegni per il centenario del passaggio della Romagna Toscana dalla provincia di Firenze a quella di Forlì. Rocca San Casciano ha ritrovato per un giorno il ruolo centrale che ha avuto per un secolo, ospitando una manifestazione patrocinata dai quindici comuni della Romagna Toscana e dalla provincia di Forlì-Cesena.

A fare gli onori di casa il sindaco Pier Luigi Lotti, con lui il vicesindaco di Dovadola Massimo Falciani e i vertici dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana.

Gli interventi del convegno hanno posto l’accento sulla nascita della Romagna Toscana moderna, ovvero sulle comunità nate dalle riforme del Granduca Pietro Leopoldo, tenuto dal professor Luca Mannori e sull’evoluzione sociale post unitaria, curato dal professor Fabio Bertini. A concludere la giornata, un intervento del dottor Pierangelo Lusini sulla situazione mezzadrile e agricola in appennino tra otto e novecento, con riferimenti a vicende familiari personali e una descrizione della situazione socio economica di Rocca nel primo novecento curata dal professor Ivano Vespignani.

L’evento si è concluso a fine mattinata dando appuntamento per l’autunno a Forlì e a Firenze.

L’ottima partecipazione di pubblico ha soddisfatto anche le aspettative degli organizzatori ovvero il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori Risorgimentali, l’Archivio di Stato di Forlì e il Comitato Fiorentino per il Risorgimento che, sulla scorta di questo progetto, settembre inaugureranno a Modigliana, insieme all’Accademia degli Incamminati, anche una mostra itinerante sulla storia della Romagna Toscana.

In foto i relatori e il moderatore, da sinistra: Fabio Bertini, Ivano Vespignani, Alessio Boattini ( moderatore), Luca Mannori, Pierangelo Lusini