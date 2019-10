A Riccione le premiazioni dell’ iNBiCi Top Challenge

(Sesto Potere) – Riccione – 22 ottobre 2019 – Si riaccendono i riflettori sull’InBici Top Challenge che – sabato 9 novembre (dalle ore 15) al Palazzo del Turismo di Riccione (piazzale Ceccarini) – premierà pubblicamente tutti i vincitori del circuito 2019 e svelerà in anteprima il calendario ufficiale dell’edizione 2020. In programma, come sempre, una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Stefano Caldari (Assessore al Turismo – Sport – Cultura – Eventi del Comune di Riccione), Roberto Sgalla (Presidente di Formula Bici), Riccardo Magrini (Ex Ciclista professionista e opinionista di Eurosport), Luca Gregorio (Giornalista sportivo di Eurosport), Gianluca Santilli (Presidente Osservatorio Bike Economy) e Marco Cittadini (PR & Communication e Sport Marketing Shimano). Nel corso della cerimonia verranno premiati tutti i vincitori di categoria del circuito 2019 e, nel contempo, sarà

presentato ufficialmente il calendario della quinta edizione che, come tradizione, partirà il 23 febbraio in provincia di Savona con la Gran Fondo Internazionale Laigueglia.

“L’InBici Top Challenge – spiega Maurizio Rocchi, presidente del Gruppo Editoriale Inbici – è una realtà ormai consolidata del mondo ciclistico amatoriale.

Premiare gli atleti è un modo per ringraziarli della loro fedeltà e ovviamente anche per invitarli ad iscriversi all’edizione 2020 che, come al solito, proporrà le più spettacolari granfondo italiane.

Abbiamo scelto Riccione per questa cerimonia perché questa amministrazione, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante nella promozione del ciclismo, diventando una delle capitali europee della bicicletta. Da anni, come gruppo editoriale, siamo impegnati, a più livelli, nella promozione e nella valorizzazione del territorio in ambito cicloturistico, un segmento verso il quale l’amministrazione riccionese ha sempre dimostrato, con i fatti, una formidabile sensibilità”:

conclude il presidente del Gruppo Editoriale Inbici Maurizio Rocchi.

InBici Top Challenge è un circuito Granfondistico che nasce con una filosofia innovativa che abbina all’appeal di manifestazioni ormai consolidate il fascino di località che; per storia, cultura e tesori naturalistici, raccontano la bellezza impareggiabile dell’Italia. Nell’edizione 2020, riunirà 7 Gran Fondo di rilievo assoluto in rappresentanza di 5 regioni: Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige.