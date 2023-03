(Sesto Potere) – Cesena – 27 marzo 2023 – Enologia delle grandi occasioni a Cesena Fiera sabato scorso (25 marzo) con la premiazione dei 116 vini eccellenti di Romagna, Emilia, Marche e Umbria che hanno ottenuto le ‘Quattro viti’ (punteggio massimo) nella guida Ais nazionale Vitae.

A premiare i vini nella seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ sono stati i quattro presidenti Ais regionali (Adolfo Treggiari Ais Romagna, Luca Manfredi Ais Emilia, Stefano Isidori Ais Marche, Pietro Marchi Ais Umbria), insieme al presidente nazionale Ais, Sandro Camilli. La giornata è stata aperta da un saluto del presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini.

Guardando ai territori, 33 sono stati i vini top in Romagna, 31 in Emilia, 30 nelle Marche e 22 in Umbria. Nel dettaglio della Romagna, la guida Vitae ha evidenziato 18 ‘Quattro viti’ dal forlivese, 6 da ravennate e faentino, 6 imolesi, 1 riminese e 2 del cesenate.

A premiare i vini, insieme al Presidente di Ais Romagna anche Vitaliano Marchi referente Romagna della guida Vitae.

Tutti i vini premiati sono stati poi degustati nel pomeriggio nell’evento aperto al pubblico che ha visto la partecipazione di oltre 500 tra operatori e winelovers con un’ampia partecipazione da fuori regione.