A Cervia arriva il Totem per informare sulle condizioni meteo marine

(Sesto Potere) – Cervia – 29 luglio 2019 – Al Cervia Informa in viale Roma è arrivato l’innovativo Totem Informare, uno strumento creato per aggiornare i cittadini sulle condizioni meteo-marine delle spiagge e fornire previsioni locali a 6-12-18 ore. L’apparato visualizza, per le località balneariselezionate, dati molto interessanti sia per i fruitori del litorale sia per la pratica degli sport marini: temperatura dell’aria, dell’acqua e della sabbia;direzione e intensità del vento e delle correnti; altezza e direzione delle onde; copertura nuvolosa; piovosità; radiazione UV e umidità dell’aria.

Nato per mettere a sistema e integrare le informazioni meteorologiche e marine presenti in modo frammentato sul litorale dell’ER, questo strumento è stato realizzato come prototipo ed è in grado di fornire una visione d’insieme delle condizioni meteo-marine in tempo reale e previsionale presso le strutture balneari della costa dell’ER.

I dati altamente affidabili provengono da fonti certificate di eccellenza, come il Consiglio Nazionale delle ricerche e l’Università Politecnica delle Marche.

Nel progetto, oltre al Totem, sono stati realizzati altri due sistemi ICT disponibili per il pubblico:

– Informare Mobile : una APP per dispositivi mobili che fornisce informazioni meteo-marine in tempo reale e previsionali per ciascuna delle 120 località del litorale dell’ER, dal Faro di Goro a Cattolica Sud. L’applicazione è stata progettata e creata sulla base delle abitudini dei bagnanti, degli amanti degli sport da spiaggia e degli operatori balneari (Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informaremobile, Apple Store https://itunes.apple.com/us/app/informare/id1418074741?l=it&ls=1&mt=8).

– Informare Portale web : pensato per operatori del settore, ma anche per i turisti. Uno strumento accessibile tramite web con cui l’utente può visualizzare su richiesta le informazioni meteo-marine, previsionali o da stazioni, per tutta la riviera dell’Emilia-Romagna, mediante mappe interattive e indicazioni puntuali dei sevizi presenti sul territorio per tutte le località del litorale della Regione Emilia-Romagna (https://www.informare-er.it/wp/geoportale/).

Il progetto è coordinato dal Consorzio Proambiente S.c.r.l. (Tecnopolo CNR), laboratorio della rete alta tecnologia della RER che si è avvalso delle competenze tecnologiche e scientifiche di tre istituti del CNR di Bologna: ISAC, ISMAR e IBIMET. Sono inoltre partner del progetto il gruppo C.S.A. di Rimini, Confindustria Emilia Romagna Ricerche (CERR), la Società Communication Tecnology S.r.l. di Cesena e la Cooperativa Bagnini di Cervia.

Il progetto Informare – Sistema Informativo integrato per il litoRale Emiliano-romagnolo – si sviluppa in seno alla programmazione POR-FESR (Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) della Regione Emilia-Romagna (RER). Scopo del progetto è lo sviluppo di nuovi servizi informativi che scaturiscono dai risultati della ricerca nazionale, al fine di innovare le imprese turistiche regionali.