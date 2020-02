5 nuovi punti vendita Unieuro negli ex iper Auchan-Conad del Nord

(Sesto Potere) – Milano – 28 febbraio 2020 – Unieuro S.p.A. e CIA-Conad (Commercianti Indipendenti Associati società cooperativa associata Conad), attiva in Romagna, San Marino, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, hanno definito una collaborazione finalizzata all’apertura di cinque nuovi punti vendita diretti Unieuro all’interno di altrettanti ipermercati ex-Auchan, in procinto di diventare punti vendita “Spazio Conad”.

A partire dal primo punto vendita Unieuro all’interno dello Spazio Conad nel centro commerciale di Curno (Bergamo), che aprirà a breve, il progetto interesserà a seguire i nuovi Spazio Conad di Padova, Vimodrone (Milano), Merate (Lecco) e Rescaldina (Milano).

I cinque ipermercati ex-Auchan sono gestiti da imprenditori soci di CIA-Conad nell’ambito del grande progetto di acquisizione degli asset della ex-Auchan Italia da parte del gruppo Conad e verranno a breve riconvertiti in nuovi punti vendita a marchio Spazio Conad, caratterizzati da aree di vendita comprese tra 6.000 e 8.000 mq, nonché da un assortimento merceologico focalizzato principalmente sul comparto food e su un elevato standard di servizio al cliente, per assecondare le nuove abitudini dei consumatori.

L’accordo prevede che negli spazi sorgano dei punti vendita Unieuro della superficie media di 800 mq, con accesso diretto dall’ipermercato.

Con questa operazione Unieuro estenderà la propria rete diretta in Lombardia e Veneto, si insedierà in centri commerciali prestigiosi, rafforzerà la propria presenza nel segmento “mass merchandiser” composto da ipermercati, supermercati e negozi multi-categoria e beneficerà dell’elevato afflusso di consumatori tipico degli ipermercati, in particolare del nuovo format Spazio Conad. In aggiunta, i clienti online avranno la possibilità di ritirare in negozio i prodotti acquistati sulla piattaforma unieuro.it.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Ad di Unieuro, ha sottolineato: “A distanza di un anno dallo sbarco di Unieuro nella Grande Distribuzione Organizzata, rafforziamo e rilanciamo il nostro progetto di penetrazione del canale grazie a CIA-Conad, con cui condividiamo le radici forlivesi e la grande attenzione al cliente e ai suoi bisogni”.

Unieuro S.p.A., fondata alla fine degli anni ‘30 da Vittorio Silvestrini, è oggi il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Guidata dall’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, la Società ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti.