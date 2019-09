3° Global Strike For Future, centinaia di studenti in piazza per il clima: messaggio dal campanile

(Sesto Potere) – Forlì – 27 settembre 2019 – Il movimento Fridays For Future ha promosso dal 20 al 27 settembre 2019 una settimana di iniziative e azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei cambiamenti climatici. Oggi, è previsto il 3° Global Strike For Future , con lo sciopero degli studenti medi e universitari, per puntare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli esperti e dei politici sui problemi innescati dai cambiamenti climatici. Con una nota il ministro dell’istruzione, Fioramonti, ha spiegato che: “Le scuole, nella propria autonomia, possono considerare giustificata l’assenza degli studenti occorsa per la partecipazione alla manifestazione del 27 settembre 2019, stante il valore civico che la partecipazione riveste.” E molti presidi di istituto hanno già fatto sapere che accoglieranno l’invito.

Sono previste manifestazioni in oltre 160 città , in Emilia-Romagna anche a Forlì (vedi foto nella pagina, ndr) con centinaia di migliaia gli studenti italiani che scenderanno in piazza, per il nuovo appuntamento dei Fridays for Future. Con i giovani che formeranno cortei o daranno vita a iniziative particolari per richiamare l’attenzione sull’importanza che riveste la difesa del Pianeta.

Il sito web specializzato Skuola.net ha pubblicato i risultati di un sondaggio effettuato che stima in 6 ragazzi su 10 coloro che oggi alzeranno la voce contro i cambiamenti climatici.

Agli studenti, si affiancheranno alcuni sindacati e politici (per esempio: i Verdi di Forlì hanno aderito ufficialmente, ndr) che hanno raccolto l’appello lanciato ai potenti della Terra dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg in occasione dell’ultima assemblea generale dell’Onu , mostrando solidarietà verso un movimento nato proprio per iniziativa delle nuove generazioni.

La Cgil Forlì sostiene la manifestazione sul Clima: ” Riteniamo che la terza grande mobilitazione sul Clima prevista per venerdì 27 settembre con lo sciopero degli studenti medi ed universitari, sia l’occasione per far crescere la consapevolezza sui temi ambientali. La lotta per la giustizia climatica è innanzitutto una battaglia politica, sociale e culturale perché il riscaldamento globale ha gravi contraccolpi sui diritti umani, sulla giustizia sociale, sull’equità all’interno dei paesi, fra paesi e fra diverse generazioni e sul lavoro. È una lotta per la partecipazione, la democrazia e la piena occupazione. Si tratta di una sfida che investe ed investirà necessariamente il lavoro e che si dovrà accompagnare ad un percorso di tutele per garantire una giusta transizione che non scarichi sui lavoratori i costi sociali di queste scelte e nel contempo determini la nascita di nuove opportunità occupazionali”.

AGGIORNAMENTO

Anche a Forlì, questa mattina, sono scesi in strada e nelle piazze del centro storico centinaia di studenti.

I ragazzi di Fridays For Future – Forlì dal campanile di S. Mercuriale hanno srotolato un messaggio importante che s’è voluto trasmette in questa giornata: “Siamo Uniti per il Clima”.

Ma “Uniti per il Clima” non solo a Forlì, non solo in Italia, ma in tutto il Mondo!”: auspicano i ragazzi.