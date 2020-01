100 Green Jobs, i Verdi invitano Marco Gisotti a Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 17 gennaio 2020 – Sabato 18, alla libreria Mondadori in Corso della Repubblica 144 , a Forlì , alle ore 18 si terrà un appuntamento importante riguardante un tema caldo in questo periodo storico : l’occupazione verde, come trovare posti di lavoro green.

Marco Gisotti

I Verdi di Forlì organizzano un incontro con lo scrittore Marco Gisotti che da anni si occupa di lavoro verde ed ha pubblicato il mese scorso per Edizioni Ambiente insieme con la conduttrice televisiva ed esperta di tematiche ambientali Tessa Gelisio, il libro “100 green jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari, sostenibili”.

Un saggio che l’autore presenterà sabato alla libreria Mondadori insieme a Maria Giorgini, segretaria generale provinciale della CGIL, e Alessandro Ronchi, portavoce provinciale dei Verdi e candidato alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio.

Marco Gisotti è giornalista e divulgatore. Oltre a partecipare a numerose altre pubblicazioni sul tema della green economy e delle professioni verdi, è fra gli autori del rapporto annuale GreenItaly di Unioncamere e Fondazione Symbola. Su Radio3 Rai scrive e conduce le puntate su ambiente e scienza della trasmissione “Wikiradio”. Collabora con numerose testate giornalistiche